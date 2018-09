'복면가왕' 패왕별희 정체는 니콜…"곧 계란 한 판 나이"

16일 오후 방송된 MBC '복면가왕'에는 가왕 동막골소녀의 4연승을 막기 위해 도전하는 8인의 복면가수들이 그려졌다.이날 방송 1라운드 두 번째 대결에 등장한 포청천과 패왕별희는 영화 '미녀와 야수' OST인 '뷰티 앤 더 비스트(Beauty And The Beast)'로 듀엣곡 무대를 선보였다. 투표 결과 포청천이 패왕별희에 승리를 거두고 2라운드에 진출했다.이어 니콜은 4년 만에 무대에 섰다며 "가면 썼을 때는 관객들을 보며 노래했는데 정체를 공개하니 고개를 숙이게 되더라"면서 "좀 있으면 계란 한 판인 나이인데 청소년 같은 목소리라는 칭찬에 기분 좋았다"고 말했다.

