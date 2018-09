나홀로 추석 '혼추족' 급증…편의점 '명절 도시락' 전쟁

편의점 빅2 추석 연휴 앞두고 명절도시락 잇따라 출시CU 횡성 한우 vs GS25 명절 대표 메뉴 총출동[아시아경제 지연진 기자] 편의점 업계가 일주일 앞으로 다가온 추석 연휴를 앞두고 명절 도시락을 일제히 선보였다. 최근 고용 참사와 경기 위축으로 고향에 내려가기 않고 홀로 명절을 지내는 이른바 '혼추족'이 연중 무휴인 편의점으로 몰려들면서 명절 도시락 시장을 둘러싼 경쟁이 치열할 전망이다.25일 업계에 따르면 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 지난 12일 추석을 겨냥해 ‘CU 횡성한우 간편식 시즌4’를 출시했다.CU는 지난 해부터 횡성축산협동조합과 협업해 1등급 이상의 횡성한우만을 사용한 도시락을 선보였으며, 준비한 물량이 모두 소진되고 명절 기간 도시락 매출 1위를 기록하는 등 인기를 얻었다.이번 추석을 맞아 출시되는 ‘CU 횡성한우 불고기 영양밥 도시락’은 홀로 추석을 보내는 혼추족을 위해 맛과 영양을 더욱 높였다.횡성한우를 특제 간장소스에 재워 쫄깃한 식감은 살렸고, 대추와 해바라기씨, 호박씨, 잣, 렌틸콩이 들어간 영양밥과 함께 메추리알장조림 등 5가지 반찬으로 구성됐다.CU 횡성한우 불고기 영양밥 도시락은 한 달간만 한정 운영된다. 특히, 이달 18일부터 열흘간 명절대표 음식인 오미산적 등 모듬전이 별미 반찬으로 운영된다.GS리테일이 운영하는 편의점 'GS25'도 이날 명절 기간에만 한정 판매하는 '추석을 부탁해 도시락'을 출시했다고 밝혔다. 오는 19~27일에만 선보이는 GS25 추석 도시락은 식당이 문을 닫는 명절 연휴기간 귀향을 하지 않는 고객들이 가까운 GS25에서 알차게 명절 음식을 즐길 수 있도록 기획됐다.GS25는 모둠전, 불고기, 잡채, 나물 4종 등 총 9종의 대표적인 명절 음식으로 구성된 한 상 차림 콘셉트로 도시락을 구성했다. 기호에 따라 나물 비빔밥으로 즐길 수 있도록 비빔간장과 볶음 고추장을 동봉했다. 가격은 6000원이다.GS25는 많은 식당이 문을 닫는 명절 연휴 기간 동안 귀향하지 않고 혼자 추석을 보내는 '혼추족'이 명절 음식으로 식사를 해결 할 수 있는 식당으로서의 역할을 하겠다는 마음으로 이번 상품을 마련했다고 설명했다.오는 19일 오전 10시부터 모바일 어플리케이션 나만의 냉장고를 통해 추석 도시락으로 예약주문 하고 GS&POINT를 적립하는 고객을 대상으로 선착순 6000명에게 도시락 쿠폰(앱 전용)을 제공한다.GS25는 인기 도시락 4종(큐브스테이크도시락, 불고기&불낙지도시락, 치킨몬스터도시락, 정성가득비빔밥) 쿠폰을 각 1500개씩 준비하고 고객들이 선착순으로 선택할 수 있도록 했다. 준비된 수량이 소진되면 이벤트는 자동으로 종료된다.

