트와이스 '라이키' 뮤비, 3억뷰 돌파…'TT'는 4억뷰 눈앞

트와이스가 지난해 10월 공개한 '라이키'의 뮤직비디오는 16일 오후 12시10분께 3억뷰를 돌파했다. 이 뮤직비디오는 앞서이와 더불어, 지난해 12월22일 한국 여성 아티스트 뮤직비디오 사상 최초로 3억뷰를 넘어선 'TT' 뮤직비디오는 16일 오후 기준 3억9912만뷰를 돌파하며 4억뷰 달성을 앞두고 있다.뿐만 아니라 트와이스는 지난 7일 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)' 뮤직비디오가 1억뷰를 넘어서며 데뷔곡 '우아하게(OOH-AHH하게)'부터 '댄스 더 나잇 어웨이'에 이르기까지 9연속 1억뷰 돌파를 기록했다.

