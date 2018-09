‘나혼자산다’ 기안84 등장에도 시청률 ‘소폭 하락’

MBC 예능프로그램 ‘나혼자산다’의 시청률이 웹툰 작가 기안84의 등장에도 소폭 하락했다.15일 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘나혼자산다’는 1부 9.8%와 2부 11.8%의 전국일일시청률을 기록했다.이는 지난 방송분이 기록한 1부 10.9%와 2부 12.0%보다 소폭 하락한 수치다. 2주 전인 지난달 31일 방송분은 10.7%와 14.1%를 기록하는 등 시청률 14%대를 넘어섰지만, 이후 2주 연속 시청률이 하락세를 보이고 있다.이날 차기작을 준비하느라 한동안 방송을 함께 하지 못했던 웹툰 작가 기안84가 오랜만에 출연했다. 기안84는 차기작 준비를 위해 하하·별, 웹툰 작가 이말년 등을 만나 결혼 생활에 대해 인터뷰했다.기안84는 계속해서 직설적인 질문을 해 당황하게 만들기도 했다. 부부의 눈치를 보기 시작한 기안84는 힘겹게 인터뷰를 이어가려고 해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.한편 동 시간대 방송된 SBS 예능프로그램 ‘폼나게 먹자’는 1부 2.7%와 2부 2.5%를, KBS2 예능프로그램 ‘10대들의 댄스배틀-댄싱하이’는 1부 1.8%와 2부 1.6%를 각각 나타냈다. 금요일 전체 예능 1위는 1부 11.0%와 2부 12.3%를 기록한 SBS 예능프로그램 ‘정글의 법칙 in 사바’가 차지했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.