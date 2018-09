사진=마미손 인스타그램 캡처

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









Mnet 예능프로그램 ‘쇼미더머니 777’에 출연한 래퍼 마미손이 가수 배기성과 의외의 친분을 드러냈다.마미손은 15일 자신의 인스타그램에 “작곡: 예요 / 뮤직비디오: 바이킹스리그 / special thx to my homie 배기성 선배님! This one is for love 계획대로 되고 있어”라는 글과 함께 사진을 게재했다.게재된 사진 속 마미손은 두 손을 모아 겸손한 자세로 사진을 찍었다. 그의 옆에 있는 배기성은 환한 웃음을 짓고 있어 눈길을 끈다.이 사진을 본 네티즌들은 “이쯤 되니깐 진짜 뭐하는 건지 묻고 싶다” “당신의 빅픽쳐...” “너는 낼씨傘등 반응을 보였다.한편 마미손은 14일 오후 방송된 Mnet 예능 ‘쇼미더머니 777’에서 탈락해 시청자들의 아쉬움을 자아냈다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>