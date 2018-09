[아시아경제 황준호 기자] 미국 전기차 제작사 테슬라의 최고 경영자(CEO) 일론 머스크가 창립한 민간 우주탐사업체 스페이스X가 최초의 민간 달 여행객을 17일(현지시간) 공개한다.스페이스X는 13일 트위터에 “우리 BFR(빅 팰컨 로켓)을 타고 달 주변을 여행하게 될 민간 탑승자와 서명했다. 우주를 여행하고자 하는 우리 모두의 꿈이 실현되는 중요한 한 걸음”이라며 “누가 날아갈지 월요일(17일)에 알아보라"고 밝혔다.스페이스X는 또 달이 1872년 아폴로 미션 후 아무도 방문하지 못한 미지의 세계라며 역사상 24만이 달에 갔다는 점을 강조했다.머스크는 자신이 올린 트윗에 몇몇 질문에 답변을 남겼다. 특히 그는 “머스크, 당신이 가는 건가”라는 질문에 대해 일본 국기로 답변했다.이에 따라 스페이스X의 달 여행객은 일본 사람이 될 것이라는 추측이 나오고 있다. 특히 억만장자인 일본 IT 기업 소프트뱅크의 손 마사요시(한국명 손정의) 회장을 의미하는 게 아니냐는 관측이 나오고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.