권평오, 전북 수출기업 간담회 "내수 불황 中企 해외 활로 모색"

[아시아경제 김혜원 기자] 코트라(KOTRA)는 권평오 사장이 지난 14일 전북 지역 수출기업 간담회를 열고 지방 중소·중견기업의 수출 애로 현장 점검을 했다고 16일 밝혔다.권 사장은 4월 초 취임 후 한달에 한번꼴로 지방 중소·중견기업과 간담회를 갖고 있다. 이번 간담회에는 정밀화학 원료, 자동차 부품, 농기계, 의약품 등 전북 지역 수출 주력 업종을 중심으로 10개사가 참가했다.올해 우리나라 1~8월 누적 수출액은 전년 동기 대비 6.6% 증가한 3998억달러로 사상 최대 실적을 기록 중이다. 전북 지역의 경우에도 1-7월 누적 수출액 46억7000만달러로 29.4% 증가했으나, 지난해 7월 현대중공업 군산조선소 가동 중단과 지난 5월 한국GM 군산공장 폐쇄로 인한 도내 기업들의 체감 경기는 여전히 어려운 것으로 나타났다. 내수 불황으로 어려움을 겪고 있는 전북 지역 중소·중견기업들은 해외서 활로를 찾기 위해 KOTRA의 적극적인 지원을 요청했다.내수 위주로 사업을 하고 있는 사다리차 및 자동차부품 전문 제조 기업인 우성E&S의 조이행 대표는 "최근 군산 지역 경기 침체로 국내 사업이 녹록지 않다"며 "군산 소재 기업들이 수출을 통해 재기할 수 있도록 KOTRA의 적극적 지원이 필요하다"고 말했다. 우성E&S는 전북지원단의 신규 수출 기업화 사업 멘티 기업으로 올해 처음 터키시장에 진출했다.현재 전북지원단에서는 해외 마케팅 30년 경력의 수출 전문위원 2명을 군산 산업단지에 파견해 군산 지역 기업들을 현장에서 밀착 지원하고 있다. 특히 군산 소재 자동차부품 기업의 해외시장 진출을 위해 글로벌 파트너링(GP) 사업 등을 통해 해외시장을 개척할 수 있도록 하고 있다. 지난해에는 자동차부품, 반도체, 산업기계 품목으로 전북 군산 지역 업체 8개사를 포함한 36개사가 'GTT-KOAA SHOW 수출상담회', 'GP USA 2017 in Chicago' 등 17개의 GP 사업에 참가했다. GP 사업은 우리 부품소재 중소·중견기업이 해외 글로벌 기업의 공급망에 진입할 수 있도록 돕는 KOTRA의 대표 사업이다.알루미늄 창호와 가드레일을 제조하는 원태연 원진알미늄 부사장은 "현재 미국 하와이에 납품을 앞두고 있는데 최근 미국의 수입산 알루미늄 관세 부과로 인한 납품 단가 상승으로 제품 가격 등 계약 조건 등을 재검토해야 하는 상황"이라며 "KOTRA의 대체시장 발굴과 수입 규제 대응 정보 지원이 그 어느 때보다 필요하다"고 언급했다.권 사장은 "KOTRA는 이달부터 광역지자체 단위로 설치된 지방지원단 인력을 19명에서 49명으로 2배 이상 늘리는 등 지방 조직을 대폭 강화했다"면서 "유관기관과 협업해 맞춤형 지원을 강화하고 지역별 특화 산업을 수출 산업으로 적극 육성해 지방 중소·중견기업의 글로벌화를 적극 지원할 것"이라고 답했다. 또한 "남은 하반기에는 아세안, 인도, 러시아 등 신남방·신북방 지역에 해외전 시회, 무역사절단 등 43건의 수출 마케팅을 집중 지원해 대체시장을 개척하겠다"고 덧붙였다.간담회에 앞서 권 사장은 송하진 전북도지사를 예방해 경제 체질 개선 중인 도내 상황을 면밀히 듣고 지자체·산업단지공단 등 유관 기관과의 협업을 통해 전북 중소·중견기업의 해외시장 진출과 일자리 창출을 지원하겠다고 전했다.

