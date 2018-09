'뮤직뱅크'에서 그룹 방탄소년단과 NCT드림이 1위 후보를 두고 경쟁한다.14일 'KBS 2TV '뮤직뱅크'는 이번 주 1위 후보를 발표했다. 이날 후보는 방탄소년단의 신곡 '아이돌(IDOL)'과 NCT드림의 '위 고 업(We Go Up)'이었다.앞서 방탄소년단은 '뮤직뱅크'의 지난달 31일과 7일 방송에서 1위를 차지한 바 있다. 이번 방송에서도 1위에 오르면 3주 연속 1위를 달성하게 된다.한편 NCT드림은 이번 주 처음으로 '뮤직뱅크' 1위에 도전한다.또한 이번 '뮤직뱅크'에는 그룹 공원소녀, 네이처, 노라조, 뉴키드, 로시, 백퍼센트, 베리굿, 블랑세븐, 소리, 신화, 양다일, 오마이걸, 펜타곤, 가수 남우현, 효민, 정동하 등이 출연한다. 한편 이날 출연 예정이었던 가수 선미는 사전 녹화 중 어지럼증을 호소해 방송 무대에 불참하게 된 것으로 알려졌다.

