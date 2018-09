채용비리 기관장에 '성과급' 옳은가…'디자인진흥원'에 무슨 일이

[아시아경제 김대섭 기자] 한국디자인진흥원이 채용비리 혐의로 물러난 전임 기관장에 대한 성과급을 놓고 고심 중이다. 빠르면 이달 또는 다음 달께 대면이사회를 통해 결론을 내릴 것으로 보인다.14일 디자인진흥원에 따르면 '2017년도 공공기관 경영평가 결과보고 및 경영평가 성과급 지급' 안건을 위한 서면 이사회에서 재적이사들의 의견이 나눠지면서 정용빈 전 원장에 성과급을 지급할지에 대한 검토에 들어갔다.이번 서면 이사회에서는 재적이사 15명 중 13명이 참여했다. 공공기관 경영평가 결과에 따른 직원들의 성과급 차등지급에 대해서는 모두 찬성해 가결됐다. 하지만 지난해 당시 경영을 맡았던 정 전 원장에 대한 성과급 지급에는 12명이 찬성했고 1명이 반대 의견을 냈다.반대 의견을 낸 이사는 "지난해 9월 면직처리됐고 올해 상반기까지 공공기관을 공석 상태에 이르게 했던 점을 반영한다면 성과급을 지급하는 것에 동의하기 어렵다"며 재논의 필요성을 밝혔다.정 전 원장은 재임 당시 지인의 딸이 정당한 평가 절차 없이 서류 합격자에 포함돼 있었음에도 이를 보고한 관련 직원에 대해 징계 등 불이익 조치를 하지 않은 채 이러한 사실을 묵인한 것이 감사원에 적발돼 자리에서 물러났다.이후 디자인진흥원은 약 7개월 간 기관장이 공석인 상태로 운영돼 오다 지난 4월 윤주현 제16대 원장이 취임했다. 윤 원장은 서울대 디자인학부 교수 등을 역임했다. 윤 원장은 이사회 의장을 맡고 있다.디자인진흥원은 산업통상자원부 산하 디자인산업 진흥기관이다. 산업디자인의 개발촉진과 진흥을 위한 사업을 효율적이고 체계적으로 추진하기 위해 1970년 설립됐다.지난 6월 기획재정부가 심의의결한 2017년도 공공기관 경영실적 평가 결과에 따르면, 디자인진흥원은 준정부기관(상대ㆍ절대평가)에 포함돼 종합 '등급 C', 주요사업 '등급 B', 경영관리 '등급 D'를 받았다.공공기관 경영실적 평가는 최상위 S를 포함해 A~E까지 우수, 보통, 미흡 등으로 나눠 등급을 매긴다. D 등급 이하는 미흡을 뜻한다. 성과급 지급의 경우 상대ㆍ절대 평가결과 종합등급, 범주별(경영관리, 주요사업)등급이 '보통(C)' 이상인 기관에 경영평가 성과급을 차등해 지급한다.디자인진흥원 관계자는 "전임 기관장 성과급 지급의 경우 관련법령, 규정, 유관기관 사례 등을 재검토해 추후 대면 이사회를 할 때 재논의하는 것으로 가결됐다"며 "대면 이사회 시기는 논의 중"이라고 말했다.

