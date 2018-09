[아시아경제 구은모 기자] 한국거래소는 CJ CGV 베트남 홀딩스(CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO. LTD)가 코스피 상장 예비심사를 통과했다고 14일 밝혔다.CJ CGV 베트남 홀딩스는 영국령 버진아일랜드에 설립된 명목 회사로, 사업 자회사인 CJ CGV 베트남(CJ CGV Vietnam co. ltd)을 통해 베트남에서 극장 운영과 영화배급업 등을 하고 있다.최대주주는로 현재 CJ CGV 베트남 홀딩스의 지분 100%를 보유하고 있다.CJ CGV 베트남 홀딩스의 지난해 연결 매출액은 1238억원, 당기순이익은 83억원이었다.

