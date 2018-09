서울옥션, 170억원 규모 홍콩경매 실시

[팍스넷데일리 공도윤 기자]이 오는 10월1일 170억원 규모 홍콩경매를 실시한다.은 홍콩 현지 시각 10월1일 오후 5시 홍콩 센트럴에 위치한 에이치퀸즈(H Queen’s) 빌딩 11층에 위치한 SA+ 전시장에서 ‘제 26회 홍콩세일’을 연다고 14일 밝혔다.이번 홍콩경매에서는 낮은 추정가 한화 기준 약 170억원(1억2025만5000HKD), 총 49점의 작품이 출품된다. 한국 중견 작가 작품 중 종이, 도자기 파편, 스틸 등 다양한 소재와 메시지를 작품에 담아내는 서도호, 이수경, 권오상, 최우람 4인의 작품이 출품된다.서도호는 한국은 물론 뉴욕, 런던 등에서 활동하는 작가이다. 그는 베니스 비엔날레와 뉴욕 리만머핀갤러리 등에서 주요 전시를 열었다. 이번 경매에 출품하는 ‘카르마(Karma)’는 섬세하게 종이 위에 실로 꿰매 만든 사람 형상의 모습이 보인다. 이러한 실 드로잉 작업은 지난 2009년 싱가포르 레지던시 프로그램에 참여하며 선보이기 시작했다. 경매 추정가는 한화 기준 4800만~7000만원이다.이수경은 조각을 비롯해 설치, 영상, 회화, 퍼포먼스 등 다양한 장르의 작품을 선보이고 있다. 번역된 도자기 시리즈는 도자기 파편을 에폭시와 금박으로 이어 붙인 작업으로, 기존의 매끈한 도자기가 아닌 변형된 모습의 울퉁불퉁한 도자기로 재탄생시켰다. 이번 경매 출품작 ‘번역된 도자기(Translated Vase)’는 경매 추정가 한화 2200만~4000만원에 출품된다.권오상은 광고 사진이나 직접 촬영한 사물을 인화해 3차원 대상을 2차원의 사진 형태로 변환해 입체적인 조각을 선보인다. 이번 경매에 출품하는 2014년~2016년작 ‘우산과 말( Umbrella & Horse)’은 프랑스 명품 브랜드 에르메스의 식기와 신발, 우산 등을 촬영해 만든 사진 조각이다. 경매 추정가는 한화 1700만~3000만원이다.최우람은 기계 생명체 조각으로 세계 미술계에서 주목 받은 작가다. 그는 ‘Ultima Mudfox’와 ‘Custos Cavum’ 등을 통해 차가운 물성을 지닌 기계에 자연의 살아있는 움직임을 재현하는 작업을 해왔다. 이번 경매에서는 2007년에 제작한 ‘에코 나비고의 무리(School of Echo Navigo)’가 출품되며 경매 추정가는 1100만~2500만원에 출품된다.한국 근현대 작가 중 최고가 경매 레코드를 보유한 김환기의 전면점화 작품 ‘27-XI-71 #211’도 출품된다. 이 작품은 뉴욕시기에 그린 작품으로 청, 홍, 황, 녹색의 다양한 컬러의 점이 반복적으로 교차하며 운율감을 형성한다. 하나의 색이 띠처럼 찍혀 그 자체가 하나의 선처럼 보인다. 경매 추정가는 별도 문의다.이우환의 작품은 ‘바람(With Winds)’과 ‘선으로부터(From Line)’등 5개 작품이 출품된다. 바람의 경매 추정가는 1억6천만~2억5천만원, 선으로부터의 경매 추정가 4억7000만~7억원이다. 이외에도 서로 다른 방향성을 지닌 점들이 그려진 출품작 ‘조응 Correspondance (With Limited Catalog)’의 경매 추정가는 5500만~8000만원이다.김창열, 박서보, 이강소, 오수환 등 다양한 한국 작가 작품도 선보일 예정이다. 또한 야요이 쿠사마의 ‘Infinity Nets’, ‘Pumpkin’이 출품되며 로버트 인디애나, 줄리안 오피, 베르나르 브네 등의 유명 작가들의 작품도 새 주인을 찾는다.공도윤 기자 dygong@paxnet.kr

