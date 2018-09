[심쿵유발 혼수]흔들림ㆍ쏠림 막는 에이스침대 '로열 에이스 400'

에이스침대는 침실을 자신만의 안락한 힐링 공간으로 만들어줄 침대 매트리스로 '로열 에이스 400'을 추천한다. 세계 15개국 특허를 받은 '하이브리드 Z 스프링', 흔들림과 쏠림 등을 방지하는 '5 ZERO' 시스템이 적용됐다.침대 프레임은 신제품 '루나토3'와 '파볼라', '바치오'를 제안한다. 루나토3은 그레이 페브릭 원단을 사용해 어떤 인테리어 콘셉트에도 자연스럽게 적용이 가능하다.파볼라는 젊은 감성의 감각적인 컬러와 트렌디한 디자인이 돋보이는 침대. 쿠션은 세탁 및 탈 부착이 가능해 청결한 관리가 가능하며, E0 등급 친환경 자재를 사용해 유해물질 방출량을 최소화했다.바치오는 헤드보드에 여닫이 방식의 수납공간을 만들어 실용적이면서도 깔끔한 인테리어 연출이 가능하다. 결혼을 앞두고 혼수를 준비하는 예비 부부의 경우 웨딩 멤버스 가입 후 에이스침대를 구매하면 추가로 사은품 혜택을 받을 수 있다. 가입만 해도 매트리스 연계품목 20% 할인 혜택이 주어진다.국민카드 결제 고객의 경우 특별한 혜택이 추가로 더해진다. 200만원 이상 결제 시 롯데백화점 모바일 상품권 5만원권을, 400만원 이상 결제 시 10만원 권을 증정한다. 2~5개월 무이자 할부도 가능하다.

