제1회 양천구 ‘ALL TOGETHER 영상제' 공모

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 17일부터 22일까지 '제1회 양천구 ‘ALL TOGETHER 영상제 공모전' 접수를 받는다.구는 누구나 공감할 수 있는 소재로 ‘내 안의 양천구’를 상상하며 영상으로 그려보는 기회도 제공, 우수한 콘텐츠를 함께 공유하고 즐길 수 있는 축제의 장을 마련한다.공모주제는 ▲내 마음대로 만들어보는 나만의 도시, 여기는 ??입니다. ▲가족, 유치원(어린이집), 학교, 단체, 기업 등에 관한 이야기 ▲누군가에게 보여주고 싶은 생활 속 공감이야기이며, 이 중 선택해서 3분 이내 영상을 만들면 된다.관심 있는 사람은 양천구민이 아니라도 누구나 응모가능하며 출품형식은 순수창작영상물로 동영상, 애니메이션, 플래시, 스마트폰, 뮤직비디오 등 모든 장르가 가능하다.제출 작품 수는 1인(팀) 당 1점이다.접수된 작품들은 주제의 적합성, 정보의 정확성, 완성도, 창의성, 흥미성 등을 심사해 10월초 당선작을 선정, 양천구청장 상장과 함께 대상 50만원(1편), 금상 각30만원(2편), 은상 각20만원(2편), 동상 각10만원(5편)을 시상한다.공모방법은 양천구청 홈페이지(www.yangcheon.go.kr) 공지사항, 양천구청 페이스북을 참고하여 참가신청서 3종과 영상파일을 담당자 이메일(sky8767@yangcheon.go.kr)로 제출하면 된다.양천구 관계자는 “자신이 가진 영상제작 재능도 발휘, 다른 참가자들의 작품도 함께 공유할 수 있는 이번 영상제에 많은 참여 바란다”고 말했다. 홍보정책과(☎2620-3174)

