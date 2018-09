'인생술집'에 출연한 배우 손숙이 드라마 '나의 아저씨'에서 함께 호흡을 맞춘 아이유에 대한 심경을 전했다.13일 방송된 tvN 예능 프로그램 'NEW 인생술집'(이하 '인생술집')에서는 배우 이순재·신구·박정수·손숙 등이 게스트로 출연했다.이날 손숙은 지난 5월17일 종영한 드라마 '나의 아저씨'에 아이유와 함께 출연한 소감을 밝혔다. 그는 "아이유는 정말 열심히 잘했다"며 "집중력과 몰입도가 특별한 것 같다. 예뻐 죽겠다"라고 말했다.이어 "언젠가 연극을 한번 해보라고 권하고 싶다"며 "연극을 하고 나면 훨씬 더 깊은 연기를 할 수 있을 거다"라고 덧붙였다.한편 손숙은 지난 1964년 연극 '상복을 입은 엘렉크라'로 데뷔한 연극배우다. 그는 연극·영화·드라마 여러 방면에서 활동했으며 제6대 환경부 장관을 맡기도 했다. 현재 이순재·신구·박정수 등과 함께 연극 '장수상회'를 공연 중이다.

