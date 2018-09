'정글의 법칙 in 사바'(이하 '정글의 법칙')에 출연하는 배우 윤시윤이 열정적인 모습을 보인다.14일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙'에서 병만족은 새로운 생존지에 도착한다. 이날 다른 부족원들이 바다 탐사를 떠나는 동안 배우 윤시윤과 박정철은 개그맨 김병만과 함께 초대형 해먹 만들기에 도전한다.해당 프로그램 녹화에서 김병만의 해먹 매듭을 본 윤시윤은 시종일관 "제가 하겠습니다"를 외치며 작업에 적극적으로 가담하는 모습을 보였다.또한 윤시윤은 가수 강남, 방송인 장동윤과 함께 떠난 밤 탐사 중 만난 사냥감에 맨손으로 덤비기도 했다.윤시윤 출연 소식을 들은 네티즌들은 "윤시윤이 나온다면 내일도 무조건 본방사수", "열심히 하는 윤시윤 너무 좋아요", "열정이 넘치네요", "열정적인 남자. 정말 멋집니다" 등의 반응을 보였다.한편 '정글의 법칙'은 김병만과 출연진들이 자연 속에서 펼치는 생존기를 보여주는 프로그램이다.

