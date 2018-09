삼성SDS, 스타크래프트로 '알고리즘 경진대회' 개최

[아시아경제 한진주 기자] 삼성SDS가 스타크래프트 게임에서 임직원들이 만든 봇들이 맞붙는 '알고리즘 경진대회'를 개최했다.삼성SDS는 13일 잠실캠퍼스에서 총 270개팀 631명이 참가한 가운데 '알고리즘 경진대회'를 진행했다고 밝혔다.2013년부터 매년 개최하는 '알고리즘 경진대회'는 사람 대신 알고리즘을 적용한 봇(BOT)으로 컴퓨터 게임에서 승부를 겨루는 방식으로 진행된다. 삼성SDS는 이 대회를 통해 임직원들의 개발 능력을 증진하는 한편 대회 종료 후에는 우수한 성적을 거둔 팀의 소스 코드를 리뷰해 노하우를 공유한다.올해 대회에서는 ‘퇴근길엔 클로킹’ 팀이 저그 종족으로 489전 324승, 승률 66%로 최종 우승을 차지했다. 통상 스타크래프트를 할 때 분당 명령을 내리는 속도를 의미하는 APM(Action Per Minute)이 일반인의 경우 100 이하, 프로게이머가 약 400~500 수준이다. 삼성SDS 직원들이 개발한 알고리즘을 적용한 봇의 경우 APM이 최대 1만5000에 달했다.팀 리더인 이대희 책임은 “알고리즘 경진대회는 삼성SDS만의 고유한 문화”라며 “스타크래프트 게임에서 내가 짠 코드가 실제 전략으로 구현되서 움직이고 승리하는 짜릿함도 경험할 수 있었다”고 말했다.홍원표 삼성SDS 대표이사(사장)은 “삼성SDS 개발자들의 역량을 확인할 수 있었던 대회였다”며 “개발자들의 역량을 강화하기 위한 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.

