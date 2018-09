'손 the guest' 첫방송, 정은채 연기 혹평 "너무 어색해"

드라마 '손 the guest'의 여주인공인 정은채 연기가 시청자들의 혹평을 받았다.12일 첫 방송된 OCN 수목드라마 '손 the guest'에서는 화평(김동욱)의 어린 시절 이야기가 그려졌다.어려서부터 신기가 있었던 화평은 이로 인해 어머니와 할머니를 잃고 아버지로부터 죽임을 당할뻔 했지만 가까스로 도망칠 수 있었다. 도주 과정에서 길영(정은채)의 어머니가 화평을 적극적으로 도왔으나 그녀 역시 목숨을 잃게 됐다.이후 성인이 된 화평은 택시기사가 됐고 길영은 형사가 돼 어머니의 죽음을 계속 조사해나갔다. 그 와중에 화평이 배수로에 있던 시신의 최초 발견자가 되면서 두 사람의 인연이 다시 시작됐다.하지만 일부 시청자들은 화평을 조사하는 장면에서 정은채의 연기가 어색 하다는 반응을 보였다.이날 방송을 본 시청자들은 "정은채 형사 역이 조금 안 어울리는 듯", "드라마 연출은 좋은데…. 연기가", "정은채 연기가 어색하긴 한데 그래도 연출, 스토리 전개가 대박이라 괜찮음", "리턴에서도 그러더니 이번 드라마에서도 연기가 어색해"와 같은 반응을 보였다.

