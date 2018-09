IWSC “올해의 국제 와인메이커” 4회 수상 와이너리 <맥기건 와인즈>, 프리미엄 와인 수입사 ㈜와이넬 통해 한국 시장 연착륙

<맥기건 와인즈>

세계적으로 가장 유명한 와이너리 중 하나인 <맥기건 와인즈>가 한국의 프리미엄 와인 시장을 선도하는 와인수입사 ㈜와이넬을 통해 한국 시장에 진출했다.화려한 수상 경력을 자랑하는 호주의 <맥기건 와인즈>는 맥기건 프라이빗 빈(McGuigan Private Bin), 맥기건 빈9000 세미용(McGuigan Bin 9000 Semillon), 맥기건 파운더즈 시리즈(McGuigan Founders Series), 맥기건 더 숏리스트 클레어 밸리 쉬라즈 (McGuigan The Shortlist Clare Valley Shiraz), 맥기건 핸드 메이드 랑혼 크릭 쉬라즈 (McGuigan Hand Made Langhorne Creek Shiraz) 등 6개의 상징적인 와인과 슈퍼 프리미엄 아이콘 와인인 맥기건 더 필로조피(McGuigan The Philosophy)를 출시하며 한국에서의 여정을 시작했다.Wine Australia의 수출 보고서에 따르면 FOB $ 7.50- $ 9.99AUD 가격대의 호주 와인은 2017-2018 년에 55 % 증가했다. ㈜와이넬은 성장하고 있는 국내 호주 와인시장을 겨냥하여 맥기건 와인즈의 프리미엄 와인들을 선보인다.Australian Vintage Limited (이하 AVL)의 아시아 총괄 책임자인 니콜라스 헤리티귀안(Nicolas Heretiguian)은 “한국은 맥기건 와인즈에게 매우 중요한 신흥 시장으로 한국에서의 입지를 키우기 위해 열심히 노력하고 있다. 온 프레미스 전문 수입사 ㈜와이넬 덕분에 맥기건 와인즈의 프리미엄 제품을 출시 할 수 있게 되어 기쁘다.”고 언급했다.또한 "풀바디하고 적당한 탄닌감, 잘 융화된 오크 등이 특징인 레드 와인이 전통적으로 한국 소비자가 선호하는 스타일이라고 알고 있는데, 이 번에 소개되는 맥기건 와인즈의 포트폴리오는 기존 시장에 새로운 관심을 불러 일으킬 것으로 믿는다."고 전했다.맥기건 와인즈는 호주의 연간 생산량의 8 %를 차지하는 호주 최고의 와인 회사 인 Australian Vintage Limited(AVL)의 핵심 브랜드이다. AVL은 호주에서 가장 규모가 큰 와이너리로서 전세계 와인 애호가들을 위해 뛰어난 혁신적인 와인을 생산하는 것을 자랑스럽게 생각한다.AVL와인의 품질에는 역동적인 수상 경력으로 검증된 AVL의 강력한 브랜드와 그 뒤에서 노력한 사람들의 열정이 반영됐다고 할 수 있다.2016 년에 <맥기건 와인즈>는 International Wine & Spirit Competition에서 4 번째 <올해의 국제 와인메이커(International Winemaker of the Year)>를 수상하며 IWSC 역대 최초의 4회 수상 와이너리가 됐다.아울러 지난달 초 <맥기건 와인즈> 는 2018 년 코리아와인챌린지 (Korea Wine Challenge 2018)에서 금메달 2 개와 은메달 1 개를 수상하며 국내에서의 가능성도 확인해줬다.◇Gold - [맥기건, 핸드메이드 랑혼 크릭 쉬라즈2013(McGuigan Hand Made Langhorne Creek Shiraz )◇Gold-맥기건, 파운더스 시리즈 쉬라즈2015(McGuigan Founders Barossa Valley Shiraz )◇Silver-맥기건, 더 숏리스트 클레어 밸리 쉬라즈2015 (McGuigan Shortlist Clare Valley Shiraz )한편, 현재 국내에서는 맥기건 와인즈의 8개 품목을 만날 수 있다.1.맥기건 프라이빗 빈 샤도네이(McGuigan Private Bin Chardonnay)2.맥기건 프라이빗 빈 쉬라즈(McGuigan Private Bin Shiraz)3.맥기건 빈 9000 세미용(McGuigan BIN 9000 Semilon)4.맥기건 파운더스 시리즈 쉬라즈(McGuigan Founder's series Shiraz)5.맥기건 파운더스 시리즈 까베르네쇼비뇽(McGuigan Founder's series Cabernet Sauvignon)6.맥기건 더 숏리스트 클레어 밸리 쉬라즈(McGuigan The Shortlist Clare Valley Shiraz)7.맥기건 핸드메이드 랑혼 크릭 쉬라즈(McGuigan Handmade Langhorne Creek Shiraz)8.맥기건 더 필로조피(McGuigan The Philosophy)◆<맥기건 와인즈> 주요 수상 내역 및 랭킹- International Winemaker of the Year 2009 | 2011 | 2012 | 2016 - International Wine & Spirits Competition, London- Australian Producer of the Year 2009 | 2011 | 2012 | 2016 - International Wine & Spirits Competition, London- White Winemaker of the Year 2009 | 2012 | 2013 - International Wine Challenge, London- James Halliday Australian Wine Companion 2015 5 Star Winery; 9 wines 90+ points.- McGuigan Wines is the #3 global wine brand in the UK market.- McGuigan Wines is the #1 global wine brand in the Irish market.◆<맥기건 와인즈> 브랜드 스토리맥기건 패밀리는 4 세대에 걸친 와인 양조를 통해 호주 와인 생산에 깊은 헌신과 열정을 보여준다. 이러한 헌신과 열정을 바탕으로 1992년 브라이언 맥기건(Brian McGuigan)은 형제 닐(Neil)과 함께 맥기건 와인즈를 설립했다. 2009 년 닐 맥기건 (Neil McGuigan)은 런던의 권위 있는 국제 와인 및 주류 경연 대회 (IWSC)에서 올해의 국제 와인 메이커로 선정되었으며 2016 년에 네 번째를 수상하여 세계 기록을 갱신했다.세계적인 글로벌 브랜드, 와인양조 철학과 헌터 밸리의 전통은 맥기건 와인즈를 지켜주는 중요한 요소이며 품질, 일관성 및 가치는 와이너리 철학의 핵심이다. 맥기건 와인즈는 “고객의 챔피언”으로서의 역할을 다하기 위해 지속적으로 혁신하며 고객들의 접근성이 좋은 와인을 생산하고 있다. 항상 최상의 가격으로 최고의 와인을 제시하며 모든 가격대에 고객의 기대치를 능가하는 와인을 제공하는 것이 바로 맥기건 와인즈의 차별화 전략이다.

