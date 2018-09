‘청소년활동 안전 Simulation 대회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 광주광역시청소년활동진흥센터(센터장 김성훈)는 청소년활동 중 발생할 수 있는 안전사고를 대비한 상황극 연출대회 ‘청소년활동 안전 Simulation 대회’를 지난 8일 5·18 기념문화센터 대동홀에서 개최했다고 11일 밝혔다.광주광역시와 여성가족부, 한국청소년활동진흥이 주최하고, 광주광역시청소년활동진흥센터가 주관, 광주광역시교육청이 후원하는 이번 대회는 청소년들의 올바른 안전 문화 의식을 고취시키고, 청소년 스스로 안전사고 발생시 해결할 수 있는 능력을 향상시키기 위해 마련됐다.본선에는 총 10팀 80명이 참가해 ▲안전상(광주광역시장상)은 동신여자고등학교 Angel in us, 조선대학교부속고등학교 골든타임 ▲연출상(광주광역시교육감) 서구청소년수련관 꿈꾸는 에벌레, 북구청소년수련관 푸른꿈동이 A팀 ▲협동상(한국청소년활동진흥원이사장상)은 광천청소년문화의집 라별, 북구청소년수련관 푸른꿈동이 B팀 ▲기획상(광주청소년활동진흥센터장상)은 광주광역시원당산청소년문화의집 인연극, 청소년위원회 꿀떡, 광산구청소년성문화센터 나비효과, 청소년위원회 최강김신이임 팀이 각각 수상했다.광주광역시청소년활동진흥센터 김성훈 센터장은 “청소년 활동 중 발생할 수 있는 안전사고에 대해 청소년들이 능동적으로 대처하는 능력을 키우고, 각종 재난 사고에 대비하는 시민 안전문화 의식을 고양하는데 높은 효과가 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.