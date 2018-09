코스닥, 외인과 기관 매수에 820선 회복하며 마감

[아시아경제 구은모 기자] 코스닥 지수가 외국인과 기관의 매수세에 820선을 회복하며 장을 마쳤다.11일 코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.07포인트(0.50%) 오른 820.23으로 마감했다. 이날 전일보다 0.05포인트(0.01%) 오른 816.21로 출발한 코스닥은 종일 0.5% 내외의 상승률을 유지하다 장 마치기 직전 소폭 상승해 820선을 회복하며 마감했다.거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인이 389억원 순매수하며 3거래일 연속 매수세를 이어갔고, 기관도 203억원 순매수하며 4거래일 순매도세를 마감했다. 반면 개인은 445억원 순매도했다.업종별로는 음식료,담배(3.37%), 방송서비스(1.52%), 오락,문화(1.51%) 등이 올랐고, IT부품(-2.95%), IT H/W(-0.89%), 섬유,의류(-0.38%) 등은 내렸다.이날 4·27 남북정상회담의 후속 조처를 뒷받침할 판문점선언의 비준동의안이 국무회의에서 의결되면서 대북경협주가 강세를 이어갔다. 내화물 시범단지 부각으로 연일 강세를 이어가고 있는(11.01%), 단천지역 지하자원 개발사업의 수혜 기대감이 커지고 있는(8.90%)을 비롯해(8.01%),(9.18%),(4.31%) 등이 올랐다.반면 3년 만에 국내에서 중동호흡기증후군(메르스) 확진 환자 발생으로 전날 주식시장에서 급등세를 보였던 '메르스 관련주'들은 일제히 하락했다.(-11.12%),(-9.24%),(-8.75%) 등은 크게 떨어지며 마감했다.시가총액 상위 종목들 중에서는(3.31%),(1.62%),(1.00%) 등이 상승했다. 반면(-16.34%),(-2.49%),(-1.33%) 등은 하락했다.개별 종목 가운데는이 개발한 국내 최초 망막 레이저 ‘알젠(R:GEN)’을 활용한 선택적 망막 치료술(SRT,Selective retina therapy)에 관한 연구 논문이 독일 학술지에 실렸다는 소식에 전일 대비 9.43%(1150원) 오른 1만3350원에 장을 마쳤다.비무장지대(DMZ)에 생산공장을 보유하고 있어 대표적인 DMZ공원 수혜주로 꼽히는도 7거래일 연속 상승하며 전일 대비 7.10%(125원) 오른 1885원에 마감했다.이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 2종목을 포함해 720종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 442종목은 내렸다. 89종목은 보합을 기록했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.