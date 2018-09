삼성증권, 유망 벤처기업 대상 토탈 서비스 제공

삼성증권이 유망 벤처기업에 자금조달과 자산관리 등 토탈 서비스를 제공한다.삼성증권은 11일 경기도 안산시에 위치한 경기테크노파크에서 경기테크노파크와 삼성증권간 상호협력에 관한 업무 협약식(MOU)을 체결했다고 밝혔다.경기도가 운영하는 경기테크노파크는 IT, 자동차부품, 바이오, 로봇 등 신성장산업 관련 130여개 벤처기업들이 입주해 있는 산업기술단지이다.이번 협약식은 이강석 경기테크노파크 원장, 사재훈 삼성증권 WM본부장 등 양측 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 협약식 후에는 참석자들이 경기테크노파크와 삼성증권의 동반성장 방안을 논의하는 시간도 가졌다.이번 MOU를 체결함으로써 경기테크노파크에 입주한 유망기업들은 삼성증권을 통해 법인의 자금관리같은 WM 서비스는 물론 기술특례상장과 증자, M&A 등 자금조달 관련 IB 서비스까지 망라한 토탈솔루션을 제공 받을 수 있게 되었다.삼성증권은 경기테크노파크 회원사들을 지원하기 위해 삼성증권 본사 전문가는 물론 외부 초청인사들까지 포함한 강사진을 마련하고 산업 및 트렌드에 대한 현장 방문 세미나를 진행할 예정이다.또 회원사들은 기존에 삼성증권과 자금관리, IPO딜, 포럼 참가 등을 통해 밀접한 관계를 맺은 전국 1,700여개 기업들과 폭넓게 네트워킹 할 수 있는 기회도 제공받게 된다.삼성증권 관계자는 "벤처기업들의 경우 기술력과 창의성이 뛰어난 반면, 이를 사업화하고 성장시키는데 필요한 금융솔루션에 대해서는 어려워 하는게 현실"이라며, "삼성증권 전사의 역량을 종합한 토탈솔루션을 통해 벤처사들의 어려움을 풀어드리는 방식으로 동반성장 차원의 상생우수사례를 만들어갈 것"이라고 말했다.

