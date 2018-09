에스원, 18~20일 '에스원 솔루션 페어' 개최

[아시아경제 김효진 기자] 보안솔루션 기업 에스원은 오는 18~20일 서울 중구 호암아트홀에서 제6회 '에스원 솔루션 페어'를 개최한다고 11일 밝혔다.이번 행사는 'Connecting the Dots 상상을 연결하다'를 주제로에스원과 여러 파트너사의 기술ㆍ상품을 연결한 보안솔루션 등을 선보이는 자리다.행사 첫 날에는 '초고층 빌딩 재난대응 시스템 구축사례(용인대 김태환교수)', '범죄예방환경설계(CPTED)의 동향과 사례(고려대 이경훈교수)' 발표 및 최신 보안트렌드 소개 프로그램이 예정돼있다.이어 둘째날에는 '최근 사례로 본 일본부동산 투자동향(인베스코자산운용 제리 송 부사장), '외국계투자자의 부동산투자방식과 향후전망(퍼시픽얼라이언스그룹 장원석 전무)' 연구발표가 예정돼있다.행사 마지막날에는 '4차산업 혁명에 따른 부동산 산업의 변화(건국대 이현석교수), '감염예방을 위한 선진미화 기법(한국건물위생과학센터 오병건부대표)' 등의 발표가 진행된다.김종국 에스원 전무는 "이번 행사는 솔루션 페어를 보안솔루션을 선보이는 전시회가 아니라 최신 트렌드와 정보를 공유하는 종합 행사로 만들어가기 위해 마련했다"면서 "에스원은 업계 전체의 발전을 모색하기 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.에스원 홈페이지에서 사전등록하면 누구나 참여할 수 있다.

