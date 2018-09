윤석헌 "빅데이터·AI 활용해 금융감독 혁신"

[아시아경제 권해영 기자]윤석헌 금감원장은 10일 오후 서울 마포구 서울창업허브에서 개최한 핀테크 타운홀 미팅 '핀톡' 행사에 참석해 이 같이 밝혔윤 원장은 모두발언에서 "4차 산업혁명의 영향으로 급변하는 금융환경에 금융감독당국, 핀테크기업, 금융회사 모두 적극 대비할 필요가 있다"며 레그테크(RegTech섭테크는 감독과 기술의 합성어로 금융감독당국이 효율적·효과적인 감독·검사를 하기 위한 기술 활용을 뜻한다. 금감원은 고도화된 감독 수요에 효과적으로 대응하기 위해 빅데이터와 AI를 결합해 금감원 업무 프로세스를 개선한다는 방침이다.레그테크는 규제와 기술의 합성어로서 IT 기술을 활용해 금융규제 준수 관련 업무를 자동화·효율화하는 방식이다. 금감원은 금융관련법규를 기계가 인식할 수 있는 언어로 변환하는 MRR 시범사업을 올해 시작한다.

MRR이 도입되면 금융회사의 IT 시스템이 금융규제 이해, 관련 데이터 추출, 업무보고서 작성, 금융감독당국 보고라는 일련의 작업을 스스로 수행할 수 있게 된다.