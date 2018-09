배터리·리모콘 같이 쓰는 '카카오미니C'…10일부터 판매

[아시아경제 한진주 기자]가 리모콘·배터리팩 등 악세서리를 지원하는 인공지능(AI) 스피커 '카카오미니C(Kakao Mini C)' 판매를 시작한다.카카오는 10일 카카오프렌즈 온·오프라인 매장과 지마켓, 세븐일레븐, 롯데백화점 잠실점 팝업스토어 등에서 카카오미니C를 판매한다고 밝혔다.카카오미니C는 카카오미니와 디자인은 유사하지만 포터블팩과 보이스 리모트와 함께 이용할 수 있도록 일부 기능을 업그레이드 한 AI스피커다. 카카오미니C와 함께 충전식 배터리인 포터블팩을 구매하면 무선으로 이동 중에도 사용할 수 있고, 보이스 리모트를 통해 스피커와 멀리 떨어져 있어도 집안 곳곳에서 음성 명령을 내릴 수 있다. 카카오프렌즈 피규어는 기존 라이언·어피치 2종이었지만 카카오미니C와 함께 5종(리본 라이언·후드 라이언·네오·프로도·무지&콘)이 추가됐다.카카카카오는 카카오미니C 출시를 기념해 할인 쿠폰, 카카오프렌즈 피규어 추가 제공, 라이언 자석 인형 증정 등 다양한 프로모션을 진행한다. 판매처별 제품 구성과 혜택은 해당 판매처에서 확인할 수 있다.카카오미니C에서는 '헤이카카오' 한마디로 스피커를 깨워 ▲카카오톡 메시지 보내기 ▲음악 듣기·음악 추천 ▲날씨, 뉴스, 주가 등 정보 제공 ▲택시 호출 ▲키즈 콘텐츠 등을 이용할 수 있다. 카카오는 "향후 화자 인식(보이스 프로필) 기술을 활용한 카카오톡 읽어주기 등 다양한 기능을 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.