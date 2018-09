투비소프트, 한국상용SW협회장상 수상

[팍스넷데일리 권준상 기자]는 ‘상용SW명품대상’ 시상식에서 ‘한국상용SW협회장상’을 수상했다고 10일 밝혔다.지난 7일 서울 양재동 엘타워에서 진행된 ‘2018 글로벌 상용SW명품대전’은 글로벌 명품 상용 소프트웨어를 개발·보급해 국내 상용 소프트웨어 산업 발전에 크게 기여한 대표를 선정·포상하는 시상식과, 국내 산업별로 보급되고 있는 상용 소프트웨어 중 뛰어난 분야별 상용 소프트웨어 기술을 발표·전시로 이뤄졌다.이번 시상식에서는 독창성, 신규성, 특이성, 타제품과의 경쟁력, 완성도 등에서 우수한 평가를 받아 협회장상 수상의 영예를 안았다. ‘한국상용SW협회장상’ 수상에 선정된 넥사크로플랫폼 17은 지난해 출시 이후 현재까지 공공 분야를 비롯한 전 산업 분야 약 70여 건에 달하는 고객 사례를 확보하며 기술력을 인증 받고 있다.는 이번 수상을 계기로 전문 인력의 집중적인 연구 개발과 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 IT 시장을 주도해 나갈 것이라고 밝혔다.이문영대표이사는 “이번 수상은 자사의 순수 기술로 개발한 제품 가치를 인정받았다는 점에서 그 의미가 매우 크다”며 “비즈니스 플랫폼 대표 기업으로서 앞으로도 혁신적인 기술 개발에 더욱 앞장서 우수 제품을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.넥사크로플랫폼은가 독자적으로 개발한 자바스크립트 프레임워크를 기반으로 하는 UI·UX 개발플랫폼으로 2014년 출시 이래 현재까지 제조, 서비스, 유통, 공공 등 전 분야에 걸쳐 700여건이 넘는 구축 사례를 보유하고 있다.권준상 기자 kwanjjun@paxnet.kr

