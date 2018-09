지난 8일 에일리는 자신의 인스타그램 계정에 ‘Good-bye summer~ Hello Fall~’이라는 글과 함께 사진을 게재했다.게재된 사진 속 에일리는 분홍색 모자를 쓰고 편안한 차림을 한 채 사진을 찍었다. 편아한 차림에도 그의 카리스마 있는 모습이 시선을 사로잡는다.이 사진을 본 네티즌들은 “언니 귀여워용” “완전 멋져용~~~~~ 에일리 짱!!!!” “컴백만 기다리고 있어요”등 반응을 보였다.한편 9일 방송된 JTBC ‘히든싱어5’에서 이번 시즌 원조 가수인 에일리가 응원 메시지를 보내 화제를 모았다. 이날 그는 늘 본방사수를 하고 있다며 방송 이후 많은 사람들에게 응원과 용기를 얻었다고 소감을 밝혔다.

