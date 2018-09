'인기가요' 방탄소년단, 2주 연속 1위·5관왕 달성

'인기가요' 그룹 방탄소년단이 1위에 올랐다.9일 방송된 SBS '인기가요'에서는 그룹 방탄소년단의 '아이돌'(IDOL)이 그룹 레드벨벳의 '파워 업'(Power up), 가수 숀의 '웨이 백 홈'(Way back home)을 제치고 1위를 차지하는 모습이 그려졌다.방탄소년단은 '인기가요' 2주 연속 1위와 음악방송 5관왕을 동시에 달성했다. 이들은 월드 투어 스케줄로 이날 방송에는 불참했다.또한, 이날 방송에서는 가수 선미와 남우현의 컴백 무대가 공개됐다. 선미는 직접 작사, 작곡에 참여한 곡인 타이틀곡 '사이렌' 무대를 선보였으며 남우현은 2년 4개월 만에 발매된 자신의 두 번째 미니앨범 '세컨드 라이트(Second Write)'의 타이틀곡 '너만 괜찮다면'과 수록곡 '사랑해' 무대를 선보였다.한편, 이날 '인기가요'에는 신화, 선미, 남우현, 다이아, SF9, NCT DREAM, (여자)아이들, MXM, 더보이즈, 노라조, 백퍼센트, 박지민, 파란, 네이처, 블랑세븐, 공원소녀, 위걸스(We Girls) 등이 출연해 무대를 꾸몄다.

