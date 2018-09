슈퍼주니어 D&E, 일본 전국투어 기분 좋은 출발 ‘9천 명의 관객 동원’

사진=슈퍼주니어-D&E 공식 홈페이지 캡처

그룹 슈퍼주니어-D&E가 일본 전국투어에서 기분 좋은 출발을 알렸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

슈퍼주니어-D&E는 지난 7일과 8일 퍼시피코 요코하마 국립대 홀에서 3년 5개월 만의 일본 단독 콘서트인 ‘SUPER JUNIOR-D & E JAPAN TOUR 2018 ~ STYLE ~’을 개최, 양일간 공연 매진을 기록했다. 9000여 명의 관객에게 열렬한 환호를 받았다.이날 슈퍼주니어-D&E는 지난해 11월부터 월간 프로젝트로 진행해 온 디지털 싱글 ‘Hot Babe’, ‘Circus’, ‘LOSE It' 무대를 최초 공개했다.또한, 일본 싱글 ‘Oppa, Oppa’, ‘I WANNA DANCE’, ‘Let’s Get It On’, 일본 정규 1집 타이틀 곡 ‘Motorcycle’을 비롯해 동해의 자작곡이자 캐딜락 컬래버레이션 곡인 ‘Perfect’ 솔로 무대, 카리스마 넘치는 은혁의 ‘Swaggerific’ 솔로 무대를 선보여 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 했다.이번 전국투어는 9월 15-17일 고베, 9월 27-28일과 10월 2-3일 도쿄, 10월 12-13일 나고야, 10월 20-21일 히로시마, 10월 27-28일 후쿠오카, 11월 3-4일 삿포로에 이어 11월 8-9일 도쿄 부도칸에서 마무리한다.한편 슈퍼주니어-D&E는 2014년 ‘SUPER JUNIOR ‘D&E THE 1st JAPAN TOUR 2014'와 2015년 ‘SUPER JUNIOR D&E JAPAN TOUR 2015 -Present-‘로 총 20만 명에 달하는 관객을 동원해 일본에서 인기를 입증한 바 있다.