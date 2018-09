삼성전자, 6번째 글로벌 AI 연구센터 뉴욕에 신설…로보틱스 분야 집중

[아시아경제 안하늘 기자] 삼성전자가 7일(현지시간) 미국 뉴욕에 글로벌 인공지능(AI) 연구센터를 신설했다.뉴욕 AI 연구센터가 위치한 미국 동부는 세계적인 명문 대학들이 밀집해 있어 우수 인력이뉴욕 AI 연구센터는 로보틱스 분야 연구를 주도해 나갈 계획으로 지난 6월 영입된 AI 로보틱스 분야의7일 뉴욕에서 열린 개소식 행사에는 삼성 리서치와 CE부문을 이끌고 있는 김현석 대표이사,김현석 대표는 환영사를 통해 “삼성의 제품과 서비스에 AI 기술을 적용해 사람들이 더욱 편리하고,뉴욕 AI 연구센터장인 다니엘 리 부사장은 “이번 개소를 통해 AI 로보틱스 선행 연구와 우수 인재세바스찬 승 부사장은 “AI 연구에 신경과학 분야가 접목되면서 혁신적인 발전을 이루었지만다니엘 후덴로처 교수는 "IT 기술 최고 기업 중 하나인 삼성전자가 AI 중심지로 변하는 뉴욕에서한편, 삼성은 지난 8월 AI를 4대 미래 성장사업 중 하나로 선정하고 연구 역량을 대폭 강화해

