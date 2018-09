사진=MBC 음악프로그램 ‘음악중심’ 방송 캡처

MBC 음악프로그램 ‘음악중심’ 그룹 신화가 데뷔 20주년을 맞이한 소감을 전했다.

8일 방송된 MBC 음악프로그램 ‘음악중심’에는 신곡 ‘키스 미 라이크 댓(Kiss Me Like That)’으로 돌아온 신화가 출연했다.이날 김동완은 신화가 데뷔 20주년을 맞은 것에 대해 “20년 동안 이렇게 음악방송에 찾아뵐 수 있어서 좋다. 감개무량하다”며 “신화의 나이만큼 (20년) 차이가 나는 후배들과 함께 무대에 서는 것도 뜻깊다”고 소감을 밝혔다.20년 동안 아이돌로 지낼 수 있었던 비결을 묻자 전진은 “특별한 비결은 정말로 없다. 그냥 20년 동안 팬들의 사랑을 받으면 자연스럽게 유지를 할 수 있다. 신화창조 파이팅이다”고 팬들을 향한 애정을 보였다.신화의 어쿠스틱 기타 선율이 특징인 댄스곡인 타이틀곡 ‘Kiss Me Like That’은 중독성 강한 후렴구로 많은 사랑을 받고 있다.한편 이날 방송에서는 방탄소년단, 남우현, NCT DREAM, (여자)아이들, 박지민, 백퍼센트, 노라조, MXM, 다이아, 임팩트, SF9, 이달의 소녀, 로시, 네이처 등이 출연해 다양한 무대를 꾸민다.