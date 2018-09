그룹 신화 이민우가 밤바다 사냥에서 상어를 낚았다.7일 방송된 SBS ‘정글의 법칙 in 사바’에서는 코미디언 김병만, 신화 에릭, 민우가 함께 밤바다 사냥을 나선 모습이 그려졌다.이날 쓰레기를 활용한 뜰채, 유아용 고글과 물이 차오르는 수경 등 열악한 장비에도 불구하고 이민우는 물고기 사냥에 성공했다.이어 이민우는 재활용 뜰채로 상어까지 잡았다. 이민우는 어종을 묻는 질문에 “상어 같이 생겼다”고 답했고, 김병만은 “물속에서 상어같이 생긴 건 상어밖에 없다”고 답해 출연진들을 폭소케 했다.이민우에게 잡힌 상어는 ‘걸프두툽상어’였다. 이민우는 곧 만족한 미소를 지으며 상어를 바다로 되돌려 보냈다.김병만은 이민우를 향해 “정글의 법칙에서 상어까지 잡은 사람은 네가 처음”이라고 칭찬했다.

