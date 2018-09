[르포] “혼자 사는 여성은 숨어 살아야”…두려움의 일상화를 아시나요

[아시아경제 한승곤 기자, 이지은·임주형 인턴기자]실제로 ‘아시아경제’가 혼자 사는 여성들이 많은 서울의 한 대학가 일대를 다니면서 이들을 만나본 결과 이들은 일상에서 범죄로부터의 공포·두려움에 시달리고 있었다. 사실상 두려움의 일상화였다.그러면서 “경찰의 순찰만을 믿고 다닐 수 없어 내 몸은 내가 지켜야 된다는 생각에 안전에 집착하게 됐다”며 “밤 중에 외출할 때에는 긴급연락 화면으로 대기시킨 핸드폰을 쥐고 나간다”고 강조했다.한 부동산 중개업자는 “이 근처에서 가장 치안이 좋은 오피스텔은 엘리베이터 버튼도 경비원이 일일이 눌러 작동해, 배달원 출입조차 통제되는 편”이라고 말하면서도 “하지만 이렇게 보안이 뛰어난 집은 월세가 80만 원에 달해 대다수 평범한 학생이나 직장인은 꿈도 못 꾸며 금액을 듣고는 포기하고 만다”고 말했다.또 다른 부동산 중개업자도 “일반적으로 현관과 1층 출입문에 잠금장치가 있는 집들은 어느 정도 보안이 되는 원룸으로 취급되는 편”이라면서 “오피스텔은 전세로 치면 2억 월세에 관리비까지 하면 월 100이다 평범한 직장인 월급으로는 감당 못 한다 보안 따지겠다고 이런 집에 세 들어 살 사람이 누가 있겠느냐”고 말했다.이 가운데 혼자 사는 여성들의 범죄 피해 가능성도 높은 것으로 나타났다.강 교수는 2012년과 2014년 형정원이 시행한 ‘전국범죄피해조사’를 활용, 총 1만3260가구 가운데 1인 가구 3117명의 범죄 피해율과 영향 요인을 비교·분석했다.분석 결과 혼자 사는 여성의 범죄 피해율이 높은 경향은 33세 이하의 청년층에서 두드러지게 나타났다.서울시는 지난 2014년부터 여성 대상 범죄 취약지에 위치한 편의점 1000여 개 소를 여성안심지킴이집으로 지정했다. 또 이를 통해 위협을 느낀 여성이 대피해왔을 때 매장 직원이 핫라인으로 연결된 경찰에 출동을 요청할 수 있도록 했다.하지만 이날 ‘아시아경제’가 만난 한 여성은 이 같은 대책에 대해 만족하면서도 보다 강화한 순찰을 부탁했다.자신의 짚 바로 앞에서 범죄에 노출된 경험이 있는 C 씨(24)는 “언제 어디서 혼자 사는 여성을 대상으로 하는 범죄가 일어날지 모른다.”면서 “지금 시행하고 있는 각종 대책도 고맙지만, 집 앞 골목길 순찰, 더 많은 가로등과 CCTV가 설치되었으면 좋겠다”고 호소했다.그는 “혼자 사는 여성들이 느끼는 공포와 불안함은 정말 심각하다”면서 “정부가 이를 해소할 수 있는 대책이 보다 강화되었으면 좋겠다”고 강조했다.

실제 범죄에 노출된 C 씨(24)의 경우 “집에서 나오는데 한 50대 남성이 갑자기 나타나 내 얼굴에 자신의 얼굴을 들이대고 이상한 말을 하고는 재빨리 사라졌다”며 “이 사건 이후 맞은편에서 남성이 걸어오면 일단 피하고 있다”고 토로했다. 그는 “사건 직후 바로 인근 경찰서에 이 사실을 신고했지만, (가해자가) 내 집이 어딘지 알고 있어 매일 불안하다”고 호소했다.