키위미디어 첫 아이돌 '공원소녀', 신나라레코드 차트 1위

[팍스넷데일리 정혜인 기자] 걸그룹 공원소녀의 데뷔곡 퍼즐문(Puzzle Moon)이 차트 1위를 차지했다. 퍼즐문 뮤직비디오 유튜브 조회수는 데뷔 3일 만에 100만뷰를 돌파했다.공원소녀의 첫 번째 앨범 '밤의 공원 파트원(THE PARK IN THE NIGHT part one)'은 7일 오전 10시 기준 온라인 음반사이트 신나라레코드 실시간 음반 판매 차트 1위를 차지했다.퍼즐문 뮤직비디오는 유튜브 기준으로 공개한 지 100만뷰가 넘는 조회 수를 기록했다.쇼케이스를 통해 성공적으로 데뷔한 공원소녀는 지난 6일 엠넷(Mnet) 엠카운트다운을 통해 음악방송 신고식도 무사히 마쳤다.공원소녀는의 K-POP 레이블 키위팝(KIWIPOP)이 처음으로 선보이는 아이돌 그룹이다. Mnet 리얼리티 프로그램 'GOT YA! 공원소녀'를 통해 꾸밈없고 발랄한 다채로운 일상을 공개하며, 팬을 확대하고 있다. 음악방송 출연, 팬사인회 진행 등 본격적인 활동에 나서고 있다.키위미디어는 영화 투자 및 제작을 비롯해 드라마·음악·공연 등 콘텐츠 사업으로 기반을 다졌다. 최근 K-POP 레이블 키위팝(KIWIPOP)을 만들면서 아이돌 시장에 진출했다. 공원소녀는 음악적으로 풍부한 인프라를 갖고 있는 김형석 키위미디어 회장이 직접 프로듀싱을 맡았다. 최근 쇼케이스 공연을 성황리에 마치면서 키위미디어 아이돌 사업의 첫 신호탄을 쏘아 올렸다.