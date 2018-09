"오늘(7일) 오후 8시 H.O.T 콘서트 티켓팅"…오늘은 데뷔 22주년

문희준, 장우혁, 토니안, 강타, 이재원이 뭉친 H.O.T.의 콘서트 '포에버 하이 파이브 오브 틴에이저스(Forever High-five Of Teenagers)'는 오늘(7일) 오후 8시 예매를 진행한다.강타는 7일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "사랑한다 #22주년 #19960907 #20180907 #잡지 사진 #귀여운 척 죄송”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개한 사진에는 H.O.T 멤버들의 활동 당시 사진이 담겨 있어 이목을 사로잡았다.다섯 멤버 문희준, 장우혁, 토니안, 강타, 이재원이 뭉친 H.O.T의 단독콘서트 'Forever High-Five Teenagers'는 오는 10월13~14일 양 일간 잠실종합운동장 주경기장에서 열린다. H.O.T 콘서트 'Forever High-five Of Teenagers' 티켓 가격은 SR석 143,000원, R석 132,000원, S석 121,000원, A석 110,000원, B석 77,000원이며 오후 8시부터 옥션 티켓에서 예매할 수 있다.H.O.T. 측은 "이번 콘서트는 17년 만에 열린다. 그동안 기다려 왔던 팬들을 위해 최고의 모습을 선보이기 위해 노력하고 있다"며 "9월7일은 H.O.T가 22년 전 데뷔한 날이다. 이 날을 기념하기 위해 콘서트 티켓 오픈 날짜를 정했다"고 전했다.

