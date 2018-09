넥타이 풀고 청바지 입고…보수적 車업계 자율복장 확산

[아시아경제 우수연 기자]8일 자동차업계에 따르면 현대자동차는 지난 8월부터 양재동 본사에 매주 금요일 캐쥬얼 데이를 도입했다. 지난해 초 현대차는 국내영업본부와 연구소 등 일부 부서에 한해 캐주얼 데이를 도입했으나 본사로까지 확대된 것은 이번이 처음이다.보통 주중 현대차 본사를 찾으면 딱딱한 정장 차림의 직장인들이 대부분이다. 흰 색이나 옅은 푸른색 계통의 셔츠 이외에 다른 색의 정장을 입은 사람을 찾아보기 힘들 정도다. 하지만 매주 금요일에는 개성 넘치는 복장의 직원들을 쉽게 찾아볼 수 있다.변화의 시작은 지난해부터였다. 정의선 부회장이 코나 론칭행사에서 청바지와 면티셔츠를 착용하면서부터 사내 분위기도 조금씩 달라졌다. 빠르게 급변하는 트렌드를 쫓아가기 위해서 보수적이고 경직된 사내문화는 더 이상 통용되기 힘들다는 공감대가 형성된 결과다.현대차그룹 계열사인 현대모비스도 지난 5월부터 연중 노타이 차림을 허용하고 있다. 과거에는 쿨비즈 복장의 하나로 여름에 한해 허용됐던 노타이 복장을 일년 내내 가능하도록 완화한 것이다.타이어 업계에서는 한국타이어가 올해 7월 1일부터 전 직원을 대상으로 상시 자율복장을 허용하기로 했다. 수직적 위계 서열을 중시하고 보수적인 문화가 자율적이고 혁신적 아이디어를 가로막고 있다고 판단했기 때문이다.실제로 주중 한국타이어 직원들을 만나보면 언제나 티셔츠에 면바지, 캐쥬얼 차림이다. 한국타이어는 복장 뿐만 아니라 월 1회 직원들이 자기계발 시간을 갖는 프로액티브 프라이데이((Proactive Friday) 제도를 도입해 '워라밸(work and life Balance)'를 강조한 사내문화 변화를 시도하고 있다.한국타이어 관계자는 "프로액티브 프라이데이에는 팀장급 이상의 직원은 출근을 하지 않고 본인의 시간을 직원이 자율적으로 운영할 수 있도록 해준다"며 "유연한 복장을 통해 경직된 사고를 벗어나 업무 효율성을 높이고 잠재적인 창의력 발휘에 도움을 주고자했다"고 말했다.IT업계 등 유연한 사내 문화가 이미 정착된 산업군에서는 자동차 업계의 이러한 변화가 다소 늦은 감이 있다고 생각할 수도 있다. 하지만 자동차 업계 내부에서는 결코 변하지 않을 것 같았던 업계의 보수적인 분위기가 조금씩 달라지고 있다는 긍정적인 측면에 주목했다.자동차 업계 관계자는 "짙은 색 셔츠나 노타이 차림을 절대 허용하지 않던 예전과 비교하면 티셔츠를 입고 운동화를 신고 출근하는 요즘은 격세지감을 느낀다"며 "아직은 시작 단계이지만 유연한 사내문화 정착을 통해 혁신적인 아이디어들이 넘쳐나길 기대한다"고 말했다.

