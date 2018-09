亞 최대 음악마켓 열린다..10일부터 DMC·홍대 일대

[아시아경제 최대열 기자]7회째인 올해 행사는 '음악 정체성의 확장(Expand Your Music Identity)'이라는 주제로 다양한 프로그램이 준비됐다. 콘퍼런스 와 클래스로 구성된 '뮤콘 토크(Talk)', 다양한 장르의 실력파 뮤지션이 무대를 펼치는 쇼케이스 '뮤콘 라이브(Live)', 비즈매칭과 '피칭&초이스'를 통해 글로벌 비즈니스를 돕는 '뮤콘 네트워크(Network)' 등이다.콘퍼런스는 날짜별로 키노트와 패널토론, 강연, 클래스 등 18개 프로그램이 예정됐다. 알파네트웍스의 설립자이자 최고경영자(CEO)인 세스 샤피로가 11일 나선다. 샤피로는 에미상 2회 수상 등 할리우드 미디어 엔터테인먼트 전문가로 기술혁신과 음악거래ㆍ소비행태에 대해 강연할 예정이다. 중국 음악 전문가인 에이뮤직라이츠 엔터테인먼트 대표 빌리 코는 행사 첫날 한한령과 K팝에 대해 발표한다. 이밖에 빌보드 K팝 칼럼니스트 제프 벤자민은 글로벌 음악전문가와 함께 패널토론을 한다.콜라보 프로젝트로 크리스브라운ㆍDNCE 등과 작업했던 프로듀서 드웨인 윗모어와 패트릭 제이 큐 스미스가 국내 아티스트 범키와 신곡작업에 들어간다. 국내 밴드 잠비나이는 영국 얼터너티브 장르 선구자 사이먼 레이먼드와, 재즈 보컬리스트 문은 일본 프로듀서인 고로 이토와 콜라보 곡 작업을 하기로 했다. 행사 개막에 앞서 9일 상암문화광장에선 개막특집 공연 빅콘서트가 예정됐다.

