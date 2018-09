캐논, 첫번째 풀프레임 미러리스 'EOS R'로 소니에 도전장

[아시아경제 임온유 기자] 캐논이 처음으로 풀프레임 이미지 센서를 탑재한 미러리스 카메라 'EOS R'을 발표했다. 풀프레임 미러리스는 크롭센서를 탑재한 기존 미러리스 대비 더 많은 빛을 받아들여 저조도에 강하고 넓은 화각을 제공하는 장점이 있다. EOS R은요시카이 순지 캐논코리아 사장은 7일 서울 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 기자들과 만나 "EOS R은 EOS 시리즈의 쾌속, 쾌적, 고화질 특징을 이어가면서도 소형·경량화에 성공한 제품"이라며 "프로와 하이아마추어 사용자들의 니즈(needs)에 부응하는 모델이 될 것"이라고 소개했다.캐논은 15년째 전 세계 렌즈 교환식 카메라 시장의 최강자다. 국내는 물론 전 세계에서 48%에 이르는 점유율을 갖고 있다. 그러나 풀프레임 미러리스 시장의 강자는 소니다. 소니는 풀프레임 미러리스 'a7' 시리즈를 흥행시킴으로써 이 시장의 주도권을 잡았다. 더군다나 최근 카메라 시장 축소세에도 불구하고 미러리스 시장은 커져가고 있다. 이에 최근 캐논이 EOS R로 소니에 도전장을 내민 것이다. 니콘 역시우선더불어 캐논 카메라 최초로 FV(Flexible AE) 노출 기능이 탑재돼 카메라의 Av(조리개 우선), Tv(셔터 우선), P(프로그램 AE), M(수동) 등 각 모드를 별도의 모드 다이얼 조작 없이 한 번에 변경해 사용할 수 있다. 캐논 관계자는 "카메라 사용자는 노출 값부터 셔터스피드나 조리개, ISO 등의 설정값의 변경 및 모드 변경을 유연하게 할 수 있어 DSLR 카메라의 뷰파인더로 촬영하듯 미러리스에서도 EVF 촬영 최적화를 이루어낼 수 있다"고 설명했다.EOS R은 4K 30p 의 고해상도 동영상 촬영을 지원한다. 섬세한 이미지 센서의 묘사력과 디직 8의 빠른 처리 속도를 바탕으로 고해상도의 영상을 담을 수 있다. ‘콤비네이션 IS’가 적용돼 총 5축의 손떨림 방지 효과를 볼 수 있어 보다 안정적인 촬영을 할 수 있다.한편 캐논은 EOS R과 함께 새로운 RF 렌즈 4종도 선보였다. RF 렌즈는 RF 마운트와 결합 시, 54mm의 대구경 마운트와 이에 최적화된 20mm의 짧은 플랜지를 바탕으로 초점거리에서 최적의 고해상도의 이미지를 표현한다.먼저 표준 줌 렌즈로 설계된 ‘RF 24-105mm F4L IS USM’은 전 구간에서 고정 조리개 값인 f/4를 가지며 뛰어난 색 표현과 고화질의 이미지 표현이 가능하다. 표준 줌 렌즈 ‘RF 28-70mm F2L USM’은 28mm부터 70mm의 줌 전역에서 세계 최초로 f/2의 조리개 값을 실현해 사진가의 표현 영역을 더욱 넓혀준다. 대구경의 표준화각 단초점 렌즈인 ‘RF 50mm F1.2L USM’도 함께 공개됐다. ‘RF 35mm F1.8 MACRO IS STM’은 작고 가벼운 단렌즈로 35mm의 범용성 높은 화각의 단초점 렌즈이며, 0.5 배율의 접사 촬영 기능을 통해 질감과 디테일을 살리는 제품 촬영에도 유용하다.

EOS R은 약 3030만 화소의 35mm 풀프레임 CMOS 센서와 최신 영상처리엔진 디직 8을 탑재했다. 해상력, 자동초점(AF) 검출, 동체 추적 능력 등으로 빠르게 이미지를 처리한다. 상용 감도는 ISO 100-40000 까지 지원하고 최대 ISO 102400까지 확장이 가능하다. 연속촬영은 AF 고정 촬영 시 초당 최대 약 8장까지 가능하다. 이미지 센서가 촬영 이미지의 흔들림을 한번 더 인식하는 듀얼 센싱 IS 기능이 적용돼 미세한 카메라 바디의 흔들림은 물론 촬영자의 큰 움직임까지 보정한다.