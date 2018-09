이주열 한은 총재, BIS 총재회의 참석

한국은행은 이주열 총재가 오는 9일부터 10일까지 스위스 바젤에서 개최되는 '국제결제은행(BIS) 정례 총재회의'에 참석하기 위해 8일 출국한다고 7일 밝혔다.

[아시아경제 이창환 기자]이 총재는 BIS 총재회의 기간 중 '주요 신흥시장국 중앙은행 총재회의(Meeting of Governors from major Emerging Market Economies)', '세계경제회의(Global Economy Meeting)', '전체총재회의(Meeting of Governors)' 등에 참석해 회원국 중앙은행 총재들과 최근의 세계경제 및 금융시장 상황 등에 대해 논의할 계획이다.