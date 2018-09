[에세이 오늘]아직도 비는 내린다

허진석 문화부 부국장

'아직도 비는 내린다-/인간의 세계처럼 어둡고, 우리의 상실(喪失)처럼 암담하고-/십자가 위에 박힌/1940개의 못꽂이처럼 눈 먼//아직도 비는 내린다/나그네의 묘지에서의 망치 소리로 변하는 심장의 고동과 같은 소리/무덤을 짓밟는 신앙 잃은 발자국 소리를 내며//(중략)보라, 그리스도의 피가 창공에 흐른다/그 피는 우리가 나무에 못 박은 그 이마에서 흘러/지상의 겁화를 지니고 죽어가는 목마른 가슴으로 깊이/시저의 월계관모양/고통으로 검게 더럽혀진 가슴으로 흐른다(후략)'-이디스 시트웰 작, '아직도 비는 내린다', 이창배 번역









1940년 9월7일. 독일이 57일에 걸친 런던 야간 공습을 시작한다. 파괴와 살상은 한때 아름다운 낭만의 세계를 노래한 여성시인의 가슴에 큰 충격과 상처를 남긴다. 이디스 시트웰(Dame Edith Sitwell). 노스요크셔주(州) 스카버러에서 조지 시트웰 경(卿)의 딸로 태어나 가정교사에게서 배우고 더햄, 옥스퍼드 등에서 명예박사학위를 받았다. 화려하고 고답적이며 언어의 음악성에 주목한 작품으로 문단의 주목을 받기 시작했다. 세계대전을 거치는 동안 반종교적 현실에 대한 우려와 분노, 인도주의 사상을 강하게 드러낸 작품으로 이행했다.나치 독일의 폭격이 가져온 파괴와 살상의 현장은 시인에게 예수 그리스도를 상실한 현대의 인간이 겪는 비극으로 인식된다. 그리하여 구원의 길은 오직 그리스도에게로 돌아가는 것뿐이라고 말한다. 거듭해 써내려간 '아직도 비는 내린다'라는 싯귀는 쉼 없이 떨어져 내리는 폭탄이며 인간이 치르는 죗값이며 예수가 십자가에 매달려 흘린 피를 의미한다. 시를 번역한 이창배는 해설에서 작품의 메시지가 종교적 설득에 있지는 않다고 썼다. 그는 "기독교인의 눈으로 본 참상을 노래한 것뿐이다. (중략) '아직도 비는 내린다'는 말의 반복이 주는 그 시각적, 청각적 이미지가 큰 효과를 거두고 있"다는 것이다.비는 어쩌다 이토록 불길한 전령이 돼버렸을까. 우리들의 마음속에는 비가 좋아 빗속을 거닐었고(윤형주ㆍ우리들의 이야기), 노란 레인 코트를 입은 검은 눈동자의 여인이 씌워주는 검은 우산 아래 말없이 걷던 추억이(신중현ㆍ빗속의 여인), 작별을 고하는 울음과 같이(심성락ㆍ비의 탱고) 가슴 저미곤 하던 시절의 감성이 여전하건만. 클리던스 클리어워터 리바이벌(CCR)이라는 미국 밴드(그렇다, '야전'에 '빽판'을 돌려놓고 막춤을 추던 그 노래, '프라우드 메리'를 부른 사나이들이다)는 '비를 본 적이 있는가(Have you ever seen the rain)'나 '누가 이 비를 멈출 수 있나(Who Will Stop The Rain)' 같은 노래로 베트남 전쟁의 잔혹함을 고발했다고 한다.사실 여부를 떠나 내리는 비에 공포를 이입하는 정신의 메커니즘은 사뭇 비극적이지 않은가. 기독교의 세례성사에서 보듯, 예수가 요한의 세례를 받자 '이는 내 사랑하는 아들'이라는 메시지가 성령을 통해 강림했듯이 물은 순결과 새로워짐, 생명, 은총을 상징했다. 그러나 질곡의 인간역사는 쏟아지는 빗줄기에서 포탄세례와 공습을, 죽음과 파괴와 저주를 떠올리게 했다. 고통과 저주로 점철된 이미지의 시대는 결코 행복할 수가 없다. 그러한 시대는 너와 내가 우리로 엮이지 않으며 끝내는 적으로 귀결되는 만인에 대한 투쟁의 시대, 죽음의 연대(年代)일 수밖에 없기에.문화부 부국장huhball@