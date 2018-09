BTS 結 'Answer' 국내 음반 판매량 193만장 기록…"1999년 이후 최고"

그룹 방탄소년단이 대한민국 공인 음악차트로 꼽히는 가온차트에서 역대 최대 앨범 판매량 기록을 경신했다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’가 지난달 가온차트 집계에서 193만3450장의 판매고를 기록했다고 밝혔다. 특히 이번 판매량은 국내뿐 아니라 정식 유통한 해외 판매량도 포함된 수치다.1999년부터 옛 한국음반산업협회가 음반 판매량 집계를 시작한 이후 음반 판매량이 월간 180만장을 넘어선 가수는 방탄소년단이 유일하다.방탄소년단은 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''로 미국, 캐나다, 일본, 브라질, 영국 등 전 세계 65개 국가 및 지역에서 아이튠즈 '톱 앨범' 1위를 기록했으며' 타이틀곡 'IDOL'은 미국, 캐나다, 영국 등 66개 국가 및 지역에서 '톱 송' 차트 1위에 올랐다.방탄소년단은 5일(현지시간) 미국 로스앤젤리스 스테이플스 센터를 시작으로 ‘LOVE YOURSELF’ 투어를 이어간다.

