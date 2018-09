“이영학 사형 아니라고?” 시민들 “꽃다운 나이 여중생은…” 분통

무기징역으로 감형됐다.사형을 선고한 원심을 파기하고 무기징역을 선고했다.이영학의 범행을 도운 혐의로 함께 기소된 딸(15)에 대해서는 1심 선고결과(장기 6년·단기 4년)를 유지했다.당시 B양 어머니 C 씨는 이 같은 재판부의 판단에 “어떻게 내가 낸 세금으로 (살인범에게) 밥을 먹일 수 있느냐. 내가 이렇게 분하고 억울한데 하늘에 있는 우리 딸은 어떤 심정이겠냐”며 분통을 터뜨렸다.

