與野여성의원들, '비동의 간음죄' 도입한 형법 개정안 발의

나경원 자유한국당 의원을 비롯한 여성의원 5명은 5일 국회에서 기자회견을 열고 "폭행 또는 협박 여부를 기준으로 성폭행 성립을 따지는 국내 형법은 국제기준에 부합하지 않는다는 지적이 끊임없이 제기되고 있다"며 "가해자의 시각이 아닌 피해자의 시각이 반영되도록 비동의 간음죄를 도입한 '형법 일부개정법률안'을 발의했다"고 밝혔다.위력에 의한 성범죄' 무죄 판결 등에 따라 우리 사회 곳곳에 뿌리 깊게 박혀 있는 남성 중심적 시각을 바꿔야 한다는 여성들의 요구가 이어지고 있다"며 "그리고 그 시작은 입법 및 집행 양면에서 철저하게 가해자의 시각만을 반영하고 있는 성범죄 관련 제도를 개선하는 데 있다해당 법안에는 '상대방의 의사에 반해' 간음한 경우 처벌하는 'No means no rule'의 개념이 담겼다.

또 업무상 관계뿐만 아니라 본인의 보호 또는 감독을 받거나 사실상 영향력을 행사할 수 있는 사람을 명시적 동의 없이 간음한 경우 처벌하는 'Yes means yes rule' 개념도 포함됐다.

[아시아경제 강나훔 기자] 여야 여성 의원들이 우리나라 형법에 '노 민스 노 룰(No Means No rule·비동의 간음죄)' 개념을 도입하기로 뜻을 모았다.