한화 방산계열사인 한화지상방산과 한화디펜스는 4일부터 6일까지 호주 애들레이드에서 열리는 방산 전시회 '랜드포스 2018(Land Forces 2018)'에 통합 부스를 열고 호주 시장 진출을 위한 첫발을 내디뎠다. 크리스토퍼 파인 호주 국방부장관(가운데)이 한화 부스를 방문해 AS 21 레드백(REDBACK) 장갑차에 대한 브리핑을 듣고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.