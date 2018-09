르노삼성, 부산 '국제환경·에너지산업전' 참가…트위지·SM3 Z.E. 전시

[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차는 오는 7일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 열리는 '제12회 국제환경·에너지산업전(엔텍)'에 참가해 초소형 전기차 트위지를 전시한다고 6일 밝혔다.이번 행사 기간 동안 르노삼성 부스에서는 방문객들을 대상으로 트위지와 세단형 전기차 SM3 Z.E.에 대한 상담이 이뤄진다. 전시장 외부에서는 트위지 시승 프로그램도 제공할 계획이다.트위지는 일반차 한 대의 주차 공간에 최대 3대를 주차할 수 있는 초소형 전기차 모델이다. 1회 충전으로 최대 80㎞를 주행할 수 있으며, 가정용 220볼트 전기로 완전 충전까지 약 3시간30분이 소요된다.준중형 EV 세단이아울러 르노삼성 전기차는 전국에 전기차 파워트레인 전문 45개 서비스센터와 전기차 일반 정비점 188개소를 포함해 총 233개 전기차 AS 네트워크를 확보해 보다 가까운 곳에서 전기차 정비를 받을 수 있다.김진호 르노삼성자동차 LCV&EV 총괄 이사는 "르노삼성차는 2011년부터 국내 완성차 중 가장 앞서 전기차 생태계 조성에 기여해왔다"며 "이번 행사를 통해 르노삼성 전기차의 우수성을 알리고 환경과 교통을 위한 대안으로서 입지를 강화할 것"이라고 말했다.한편 친환경 신기술을 비롯한 신재생에너지 관련 다양한 기술을 선보이는 이번 국제환경·에너지산업전에는 10개국 305개 업체, 1만4000여명이 참가할 예정이다.

