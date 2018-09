GS칼텍스, 협력사 경쟁력 강화 지원 나선다

[아시아경제 권재희 기자]GS칼텍스가 협력사 생산성 혁신활동 지원을 통한 전략적 상생 협력 파트너십 강화에 나선다.GS칼텍스는 6일 서초구 더 케이호텔에서 '2018 생산성 혁신 고 투게더(Go Together) 지원사업' 중간보고회를 가졌다고 밝혔다. 이 자리에는 GS칼텍스 관계자와 과제별 기술멘토 및 실무자 60여명이 참석했다.'생산성 혁신 고투게더 지원 사업'은 중소기업의 R&D 역량 향상을 위해 대기업이 비용을 지원하고, 한국생산기술연구원이 주관하는 고투게더 사업을 적용한 프로젝트다. 지난해까지 R&D 및 경영혁신을 지원하던 사업을 올해부터는 R&D 역량 향상에 집중하고 대상 기업도 대폭 확대해 지원하고 있다. 이 사업에는 동반성장지수 평가 대상인 주요 대기업 및 공기업들이 참여하고 있다.이날 보고회에서는 PP포장재 전문업체 HWI의 공정 자동화, KHE의 정유·석유화학 플랜트 냉각탑용 송풍기 개발, 지퓨텍의 산업용 아날라이져 방폭형 모터 제작기술 개발 등 GS칼텍스가 올해 지원하고 있는 12개 기업의 개발구매부문 7개 사업, R&D부문 7개 사업 등 14개 과제를 대상으로 각각의 주요 추진 내용을 점검했다. 또 향후 진행 일정을 공유하는 시간을 가졌다.GS칼텍스는 동반성장지수 평가 대상이 아님에도 2016년부터 전략구매 분야 협력사의 경쟁력 향상을 목표로 사업에 참여해 비용을 지원하고 있다. 또 사업·현장 환경정보 제공, 시험·기술자료 제공 등 기술적인 지원 뿐 아니라 사업목적과 부합되게 진행되도록 지속적으로 협업하는 등 연구개발 분야와 컨설팅 분야에서도 실질적인 지원을 해오고 있다.특히 올해는 협력사의 R&D 역량을 향상하고자 개발구매와 협력사 R&D과제로 구분해 사업을 추진하고 있다. 또 협력사가 필요로 하는 지원을 통해 효과가 극대화 될 수 있도록 노력하고 있다. 나아가 제품 상용화 및 양산화는 물론 자체적으로 시장을 확대.개척할 수 있도록 적극 지원하고 있다. 이를 통해 올해 협력사 매출 116억원, 비용절감 12억원의 가시적인 성과창출을 기대하고 있다.앞서 GS칼텍스는 2016년에 5개, 2017년에 6개 협력사를 선정해 1년동안 각각 3000만원을 지원했다. 이 사업을 통해 2016년에 매출증대 51억원 및 비용절감 8000만원, 2017년에는 매출증대 142억원 및 2억원의 비용절감을 거둔 바 있다.허진수 GS칼텍스 회장은 "GS칼텍스의 기본 경쟁력은 고객사 및 협력사와의 유기적인 협업에서 시작된다는 믿음으로 고객사 및 협력사와 함께 발전하는 동반자가 되기위해 최선을 다하고 있다"며 "함께 성장하는 사회적 가치를 지속적으로 구현하고, 기업시민으로서의 역할을 다할 것"이라고 말했다.

