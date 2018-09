트럼프 "유엔총회 기간 중 한미FTA 개정안 서명할 것"

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 이달 열리는 유엔총회 기간 중 한미 자유무역협정(FTA) 개정안에 공식 서명을 하게 될 것이라고 5일(현지시간) 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 각료회의에서 "우리는 한국과 합의를 이뤘고, 몇 주내에 열리는 유엔 총회 기간 서명이 이뤄질 수 있을 것"이라며 "합의는 오래 전, 약 두달 전에 이뤄졌으며, 우리는 아주 짧은 기간 내에 서명식을 가질 것"이라고 말했다.트럼프 대통령의 발언은 '워터게이트' 특종기자인 밥 우드워드 워싱턴포스트(WP) 부편집인이 곧 펴낼 신간 '공포:백악관의 트럼프'(Fear:Trump in the White House)에서 전한 한미FTA 관련 일화를 반박하는 과정에서 나온 것이다.이 책에는그러나 트럼프 대통령은 이날 각료회의에서 이에 대해 '또 하나의 가짜'라며 사실이 아니라고 주장했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.