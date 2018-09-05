'·ÎÈþ¾ßÁ· º¸µµ' ·ÎÀÌÅÍ±âÀÚ ºÎÀÎµé ¼±Ã³ È£¼Ò¡¦Ææ½º "Áï°¢ ¼®¹æÇØ¾ß"

|[ÀÌ¹ÌÁöÃâÃ³=AP¿¬ÇÕ´º½º]
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¤ÇöÁø ±âÀÚ] ¹Ì¾á¸¶ ±ººÎÀÇ ·ÎÈþ¾ßÁ· ÇÐ»ì ¹®Á¦¸¦ ÃëÀçÇÏ´Ù°¡ Ã¼Æ÷µÅ Â¡¿ª 7³â ÇüÀ» ¹ÞÀº ·ÎÀÌÅÍÅë½Å ±âÀÚ 2¸íÀÇ ºÎÀÎµéÀÌ 4ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì¾á¸¶ ´ç±¹¿¡ ¼±Ã³¸¦ È£¼ÒÇß´Ù°í ¹Ì±¹ CNNµî ÁÖ¿ä ¿Ü½ÅµéÀÌ º¸µµÇß´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¸¶ÀÌÅ© Ææ½º ¹Ì±¹ ºÎÅë·ÉÀº ¹Ì¾á¸¶ ´ç±¹ÀÌ µÎ ±âÀÚ¸¦ Áï°¢ ¼®¹æÇØ¾ßÇÑ´Ù°í ÃË±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ³¯ ÂÉ ¼Ò¿¡ ¿ì(28), ¿Í ·Ð(32) µÎ ±âÀÚÀÇ ¾Æ³»µéÀº ¾ç°ï¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ³²ÆíµéÀÇ °á¹éÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù. ÂÉ ¼Ò¿¡ ¿ì ±âÀÚÀÇ ¾Æ³» Ä© ¼ö À©Àº ´«¹°À» Èê¸®¸ç "µÎ ³²ÆíÀº ±âÀÚ·Î¼ ±×µéÀÇ ÀÏÀ» ÇßÀ» »Ó"ÀÌ¶ó¸é¼ "³²ÆíÀº ¾î¶² Àß¸øÀ» ÀúÁö¸£Áö ¾ÊÀº ÁÁÀº ½Ã¹ÎÀÌ¸ç ¹Ì¾á¸¶ Á¤ºÎ°¡ ÀÚºñ¸¦ º£Ç®±æ Èñ¸ÁÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¿Í ·Ð ±âÀÚÀÇ ¾Æ³» ÆÇ ¿¡ÀÌ ¸óÀº ³²ÆíµéÀÌ ¾Æ¿õ»ê ¼öÄ¡ ±¹°¡ÀÚ¹®¿ª°ú Æ¾Â¼ ´ëÅë·ÉÀ» ºñ·ÔÇØ 7°³ÀÇ ±¹°¡ ÁÖ¿ä ±â°üµé¿¡ Åº¿ø¼¸¦ º¸³ÂÁö¸¸ ÇÑ ±¹È¸ À§¿øÈ¸¿¡¼¸¸ ÆíÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ´ä½ÅÀ» º¸³»¿Ô´Ù°í ÀüÇß´Ù.
±âÀÚÈ¸°ß¿¡ µ¿¼®ÇÑ ±âÀÚµéÀÇ º¯È£»çÀÎ Ä ¸¶¿õ Â¼¿ì´Â "°°Àº ¾ö¸¶ ´ë ¾ö¸¶·Î¼ Ä© ¼ö À©ÀÌ ¾Æ¿õ»ê ¼öÄ¡ ±¹°¡ ÀÚ¹®¿ª¿¡ ±×ÀÇ µþ¿¡ ´ëÇØ ¸»ÇÏ°í ½Í¾îÇÑ´Ù"¸é¼ "±×ÀÇ µþÀº 3»ìÀÎµ¥ ¾Æºü¸¦ ±×¸®¿öÇÏ°í ¾Æºü°¡ ¿Ö µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾Ê´ÂÁö¸¦ ¹¯´Â´Ù°í ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Ææ½º ºÎÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ Æ®À§ÅÍ¿¡ "µÎ ±âÀÚ°¡ ÀÎ±Ç Åº¾Ð°ú ´Ù¼ö ÇÐ»ìÀ» º¸µµÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ±¸±ÝµÇÁö ¾Ê¾Æ¾ßÇÑ´Ù"¸ç "Á¾±³ÀÇ ÀÚÀ¯¿Í ¾ð·ÐÀÇ ÀÚÀ¯´Â ¹ÎÁÖÁÖÀÇ »çÈ¸¿¡¼ ÇÊ¼öÀû"ÀÌ¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù.
¾Õ¼ Áö³ÇØ 8¿ù ¹Ì¾á¸¶ ±ººÎ´Â ·ÎÈþ¾ßÁ·¿¡ ´ëÇØ ´ë´ëÀûÀÎ Åº¾Ð ÀÛÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¾à 70¸¸ ¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â ·ÎÈþ¾ßÁ·ÀÌ ±¹°æÀ» ³Ñ¾î ¹æ±Û¶óµ¥½Ã·Î ÇÇ³À» °¬´Ù.
µÎ ±âÀÚ´Â Áö³ÇØ 12¿ù ¹Ì¾á¸¶ ºÏºÎ ¶óÄ«ÀÎ ÁÖ¿¡¼ ÀÔ¼öÇÑ ·ÎÈþ¾ßÁ· »çÅÂ °ü·Ã ÁÖ¿ä ±â¹Ð¹®¼¸¦ ¼ÒÁöÇÑ ÇøÀÇ·Î ÇöÁö ´ç±¹¿¡ Ã¼Æ÷µÆ´Ù. ¹Ì¾á¸¶ ¹ý¿øÀº Á¤ºÎ °ø½Ä ¹®¼¸¦ ºÒ¹ý ¼ÒÁö, °ø½Ä ºñ¹Ð¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î À¯ÁË ÆÇ°áÀ» ³»¸®°í µÎ ±âÀÚ¿¡°Ô °¢°¢ Â¡¿ª 7³â ÇüÀ» ¼±°íÁ™´Ù.
ÇÑÆí ¹Ì¾á¸¶ Á¤ºÎ¿Í ¾Æ¿õ»ê ¼öÄ¡ ±¹°¡ÀÚ¹®¿ªÀº ÆÇ°á¿¡ ´ëÇÑ ³íÆòÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±¹Á¦ »çÈ¸´Â ¹Ì¾á¸¶¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇ ¿©·ÐÀÌ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
Á¤ÇöÁø ±âÀÚ jhj48@asiae.co.kr