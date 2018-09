지하철 무임승차 비율 3년간 상승…'재정한계' 해결방안 찾는다

[아시아경제 금보령 기자] 서울 지하철의 무임승차 비율이 늘면서 서울교통공사 경영여건이 어려워지고 있는 것으로 나타났다.5일 서울교통공사에 따르면 최근 3년 무임승차 비율은 2015년 14.1%에서 2016년 14.3%, 지난해 14.7%로 상승했다.그만큼 무임손실 비용도 늘었다. 2015년 3143억5500만원에서 2016년 3441억8500만원, 지난해 3506억4700만원이 됐다.서울교통공사는 2022년까지 4조2000억원을 전동차 등 노후시설에 투자해야 하는 상황이다. 문제는 주 수입원인 수송수입이 감소하는 추세임은 물론 승객 1인당 499원의 적자가 발생하고 있다는 것이다. 지난해 1인당 수송원가는 1441원이지만 평균운임은 942원이었다.이에 서울교통공사는 어려운 도시철도 경영여건을 극복할 수 있는 방안을 찾기 위해 오는 10일 오전 9시30분 여의도 전경련회관에서 '도시철도 지속가능성' 세미나를 개최한다. 세미나에는 영국 철도전문가를 포함해 국내외 교통전문가, 학계, 정부, 시민 등 100여명이 참석한다.세미나에서는 코밋(CoMET·Community of Metros) 기관들의 공통 관심사항인 낮은 운임구조 극복, 재정 안정성 확보, 운영비용 절감, 최신 트렌드를 통한 운영 효율성 제고, 지속적인 시설 재투자 등에 대한 해외 도시철도의 사례가 발표된다.토론회에서는 '도시철도 지속가능성…해법은?'을 주제로 서울 도시철도의 재무구조 개선 방안에 대해 논의한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.