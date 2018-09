방탄소년단 ‘아이돌’, 빌보드 ‘핫100’ 11위 기염…“해낼 줄 알았어”

그룹 방탄소년단이 ‘빌보드 200’ 1위에 이어 ‘핫 100’에서 11위를 차지하는 기염을 토했다.4일(현지시각) 발표된 최신 빌보드 차트에 따르면 방탄소년단의 ‘IDOL’이 싱글차트인 ‘핫 100’ 11위에 올랐다.‘IDOL’은 방탄소년단이 지난달 발매한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘ANSWER’의 타이틀곡이다. 래퍼 니키 미나즈가 피처링한 스페셜 디지털 트랙 버전의 ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’이 11위를 차지했다.이로써 방탄소년단은 지난 5월 발매한 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’의 ‘FAKE LOVE’가 ‘핫100’ 10위에 진입했던 것에 이어 역대 두 번째로 높은 순위를 기록했다.빌보드 측은 “BTS가 ‘IDOL’로 통산 네 번째 핫 100 차트에 진입했다”고 전했다. 이어 “이 곡은 8월30일 끝난 주의 디지털 송 세일즈에서 43000회의 다운로드로 1위를 기록했으며, 첫 주 스트리밍에서도 2440만 회로 11위를 기록했다”고 덧붙였다.방탄소년단의 기록에 대해 팬들은 “투어 첫 시작을 기분 좋은 소식들로 할 수 있어 기쁘다” “방탄소년단 기록은 방탄소년단만이 깰 수 있겠네” “해낼 줄 알았다. 듣자마자 트렌디하게 잘 만든 곡이라고 생각했음” “방탄소년단 축하해 잘했어 자랑스럽다” “투어 건강히 잘 끝내고 와. 누나가 응원할게” 등의 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 5~6일, 오는 8~9일에는 미국 로스앤젤레스 스테이플스센터에서 월드 투어 ‘LOVE YOURSELF’ LA 공연을 개최한다. 4일 로스앤젤레스에 도착한 방탄소년단은 현재 공연 준비에 들어간 것으로 전해졌다. ‘LOVE YOURSELF’ 투어로 방탄소년단은 16개 도시에서 총 79만 명을 상대로 공연을 선보일 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.