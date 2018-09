[아시아경제 조슬기나 기자]4일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)의 타이틀곡 '아이돌'이 핫 100 최신 차트(9월 8일 자)에서 11위에 올랐다.이는 방탄소년단이 싱글차트에서 기록한 역대 두 번째로 높은 순위다. 앞서 방탄소년단은 정규3집의 타이틀곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)로 지난 6월 핫100 차트 10위에 랭크됐다.빌보드 싱글차트 핫 100에서 역대 한국 가수 최고 성적은 2012년 싸이의 '강남스타일'이 기록한 7주 연속 2위다. 이후 싸이의 '젠틀맨'이 5위, '행오버'가 26위, '대디'가 97위에 올랐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.